Exposition image ancienne de la ville Médiathèque Vic-en-Bigorre, 28 septembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

L’association Orgue et Culture ainsi que la médiathèque vous permettent de redécouvrir Vic-en-Bigorre avec cette exposition visible aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.

Grâce aux photos de Jean-Claude Vaquié avec ses images du Vic ancien et d’anciennes cartes postales (collection du Docteur Michel Struye), vous allez voir la ville avec un nouveau regard.

Après avoir vue l’exposition, n’hésitez surtout pas à parcourir le patrimoine de la ville avec la visite guidée iziTravel : https://urlz.fr/nBc0.

2023-09-28 14:00:00 fin : 2023-10-11 12:00:00. EUR.

Médiathèque Quai Rossignol

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Orgue et Culture association and the mediatheque invite you to rediscover Vic-en-Bigorre with this exhibition, on display at the mediatheque during opening hours.

Thanks to photos by Jean-Claude Vaquié of old Vic and old postcards (from the collection of Docteur Michel Struye), you’ll be able to see the town in a whole new light.

After viewing the exhibition, don’t hesitate to explore the town’s heritage with the iziTravel guided tour: https://urlz.fr/nBc0

La asociación Orgue et Culture y la mediateca le ofrecen la oportunidad de redescubrir Vic-en-Bigorre con esta exposición, que podrá visitar durante el horario de apertura de la mediateca.

Gracias a las fotos de Jean-Claude Vaquié del antiguo Vic y a las postales antiguas (de la colección del doctor Michel Struye), la ciudad se presenta bajo una nueva luz.

Después de ver la exposición, no dude en explorar el patrimonio de la ciudad con la visita guiada de iziTravel: https://urlz.fr/nBc0

Der Verein Orgue et Culture sowie die Mediathek ermöglichen es Ihnen, Vic-en-Bigorre mit dieser Ausstellung, die während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen ist, neu zu entdecken.

Dank der Fotos von Jean-Claude Vaquié mit seinen Bildern des alten Vic und alten Postkarten (Sammlung von Dr. Michel Struye) werden Sie die Stadt mit einem neuen Blick sehen.

Nachdem Sie die Ausstellung gesehen haben, sollten Sie auf keinen Fall zögern, das Erbe der Stadt mit der iziTravel-Führung zu durchstreifen: https://urlz.fr/nBc0

