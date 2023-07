Festival Partir en livre à Vic-en-Bigorre Médiathèque Vic-en-Bigorre, 4 juillet 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du Festival Partir en livre, la médiathèque de Vic-en-Bigorre organise pour les 6-10 ans une soirée 100% interdite aux parents, dans l’univers d’une de leurs héroïnes préférées: Mortelle Adèle.

Au programme: défis mortels, jeux numériques, fabrication d’un générateur de bêtises, etc. Et bien sûr, des cookies !

Sur inscription..

2023-07-04 17:00:00 fin : 2023-07-04 20:00:00. .

Médiathèque VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Partir en livre festival, the Vic-en-Bigorre media library is organizing an evening for 6-10 year-olds, 100% off-limits to parents, in the world of one of their favorite heroines: Mortelle Adèle.

On the program: deadly challenges, digital games, making a nonsense generator and more. And, of course, cookies!

Registration required.

En el marco del festival Partir en livre, la mediateca de Vic-en-Bigorre organiza una velada para niños de 6 a 10 años, 100% prohibida a los padres, en el universo de una de sus heroínas favoritas: Mortelle Adèle.

En el programa: desafíos mortales, juegos digitales, creación de un generador de sinsentidos, etc. Y, por supuesto, ¡galletas!

Inscripción obligatoria.

Im Rahmen des Festivals Partir en livre organisiert die Mediathek von Vic-en-Bigorre einen Abend für 6- bis 10-Jährige, der zu 100 % für Eltern verboten ist und in die Welt einer ihrer Lieblingsheldinnen führt: Mortelle Adèle.

Auf dem Programm stehen unter anderem tödliche Herausforderungen, digitale Spiele und die Herstellung eines Dummheitsgenerators. Und natürlich Kekse!

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65