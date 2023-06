Visite guidée : les livres anciens, un patrimoine vivant Médiathèque Vernon, 16 septembre 2023, Vernon.

Les livres anciens : un patrimoine vivant

La médiathèque de Vernon vous ouvre sa réserve samedi 16 septembre 2023 à 10h.

Après un rapide rappel de l’histoire de la médiathèque, vous pourrez découvrir sa réserve, ce lieu habituellement fermé au public, dédié à la conservation des documents rares, précieux et anciens.

Ensuite, une sélection de six documents emblématiques de nos collections patrimoniales vous sera présentée dans une salle. Vous pourrez y admirer des livres grands formats avec la Description de l’Egypte et l’Encyclopédie, le plus ancien livre (1610) et le plus ancien parchemin (1374) de la médiathèque de Vernon, mais aussi des planches gravées et un livre d’artiste.

Ce sera l’occasion d’évoquer à travers ces six précieux exemplaires quelques secrets de fabrication du livre !

