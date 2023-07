Découvrez la reliure de création contemporaine Médiathèque Verlaine Metz, 17 septembre 2023, Metz.

Découvrez la reliure de création contemporaine Dimanche 17 septembre, 15h00 Médiathèque Verlaine Entrée libre

Le patrimoine est acteur de création aussi bien que de transmission. C’est en cela qu’il est vivant ! C’est ce que viendra nous expliquer Benjamin Elbel, relieur d’art, pour une conférence exceptionnelle. Sans reliure, pas de livre, mais des papiers dispersés. Sans travail de la matière, pas de recherche originale, pas de création esthétique. En donnant vie au livre, le relieur le fait entrer dans l’histoire. En travaillant la matière, il lui donne une forme propre. Sans doute est-ce un moyen de relier la reliure du présent à celle du passé, et de témoigner de la vitalité de ce patrimoine.

Médiathèque Verlaine 1, place de la Bibliothèque – 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est La médiathèque est construite dans les années 1970 à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle ouvre ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables et les nouveaux supports que propose la technologie la plus récente.

