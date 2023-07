Participez à un atelier sur le Pixel Art Médiathèque Verlaine Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Participez à un atelier sur le Pixel Art Samedi 16 septembre, 14h30 Médiathèque Verlaine Entrée libre

Nostalgique des années 80, envie d’un peu plus de couleurs ? Entre dessins et post-it, suivez-nous dans l’univers du Pixel art pour en apprendre un peu plus sur cette technique de dessin et créer vos personnages favoris lors d’un atelier familial.

Médiathèque Verlaine 1, place de la Bibliothèque – 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est La médiathèque est construite dans les années 1970 à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle ouvre ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables et les nouveaux supports que propose la technologie la plus récente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

DR