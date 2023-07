Découvrez une sélection des plus belles reliures d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Verlaine Metz, 15 septembre 2023, Metz.

Découvrez une sélection des plus belles reliures d’hier et d’aujourd’hui 15 – 17 septembre Médiathèque Verlaine Entrée libre

Matière, transmission, vie : les collections patrimoniales des Bibliothèques-Médiathèques de Metz dévoilent leurs plus belles reliures d’hier à aujourd’hui. Une exposition qui invite aussi bien à admirer les reliures de création contemporaine qu’à remonter le temps vers les plus belles pièces d’autrefois. Grâce à la créativité de ses artisans, la reliure en tant que technique, art, et tradition s’est maintenue vivante jusqu’à aujourd’hui. Découvrez cette présentation exceptionnelle, la dernière remontant à plus de vingt ans, et pendant deux jours seulement, d’une sélection des 30 plus remarquables ouvrages reliés.

Médiathèque Verlaine 1, place de la Bibliothèque – 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est La médiathèque est construite dans les années 1970 à l’occasion de la rénovation du quartier du Pontiffroy à Metz. Elle ouvre ses portes en 1977 et rassemble les manuscrits médiévaux, les incunables et les nouveaux supports que propose la technologie la plus récente.

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

