Trouve ton équilibre – biblio-relaxation

Vendredi 19 janvier 2024, 19h30 Médiathèque Vergers Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T20:15:00+01:00

Prenez un moment pour vous connecter à votre corps, le laisser s’exprimer et l’écouter au fil des pages. Une séance ludique pour vous aider à trouver votre équilibre émotionnel et corporel. Écoutez des histoires et découvrez des mouvements simples empruntés au yoga et à la relaxation. Par Malvina et Émeline.

Médiathèque Vergers 45 rue Thoré, 72000 Le Mans

Nuits de la lecture

réseau des médiathèques & Archives du Mans