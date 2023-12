Nos mains font des merveilles Médiathèque Vergers Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Nos mains font des merveilles
Vendredi 19 janvier 2024, 19h00
Médiathèque Vergers
Le Mans

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Fabriquez ou mettez en couleurs les petits animaux de la nuit en origami ou coloriage.

Médiathèque Vergers
45 rue Thoré, 72000 Le Mans
Le Mans
72000 Sarthe
Pays de la Loire

Nuits de la lecture réseau des médiathèques & Archives du Mans

Age min 5
Age max 99

