L’Électron livre Médiathèque Vergers Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe L’Électron livre Médiathèque Vergers Le Mans, 2 décembre 2023, Le Mans. L’Électron livre Samedi 2 décembre, 10h30 Médiathèque Vergers Vous êtes curieux, lecteur occasionnel ou passionné ? Vous avez envie de partager un coup de cœur littéraire ou de faire des découvertes ? Ce rendez-vous convivial s’adresse à vous. Médiathèque Vergers 45 rue Thoré, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T10:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00 réseau des médiathèques & Archives du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Vergers Adresse 45 rue Thoré, 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Vergers Le Mans latitude longitude 47.99897;0.205634

Médiathèque Vergers Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/