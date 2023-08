ATELIER D’ÉCRITURE – NICOLAS SOREL Médiathèque Ver-sur-Mer, 13 septembre 2023, Ver-sur-Mer.

Ver-sur-Mer,Calvados

– À l’occasion du salon du livre le 23 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h –

Nicolas Sorel est un polygraphe, a savoir, auteur qui écrit sur des sujets variés. Il vous propose d’imaginer un exercice d’écriture autour de la BD Caen de Jean-Blaise Djian, parmi les invités du Salon du Livre..

Médiathèque

Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie



– On the occasion of the book fair on September 23 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm – Nicolas Sorel is a polygraph

Nicolas Sorel is a polygraph, an author who writes on a variety of subjects. He invites you to imagine a writing exercise based on the comic strip Caen by Jean-Blaise Djian, one of the guests at the Salon du Livre.

– En la Feria del Libro, el 23 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas – Nicolas Sorel es un polígrafo

Nicolas Sorel es un polígrafo, es decir, un autor que escribe sobre temas variados. Le invita a imaginar un ejercicio de escritura basado en el cómic Caen de Jean-Blaise Djian, uno de los invitados al Salón del Libro.

– Anlässlich der Buchmesse am 23. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – –

Nicolas Sorel ist ein Polygraph, d. h. ein Autor, der über verschiedene Themen schreibt. Er schlägt Ihnen vor, eine Schreibübung rund um den Comic Caen von Jean-Blaise Djian zu entwerfen, der zu den Gästen der Buchmesse gehört.

