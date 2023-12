Nuit de la lecture à Vendôme Médiathèque Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Début : Vendredi 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 22:30:00 Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées. Elles seront cette année sur le thème du corps..

Nuit de la lecture à Vendôme. Programme de la soirée : 18h à 19h : « Le corps se livre » (public adulte), « Des histoires et du corps » (à partir de 4 ans). 19h à 20h : « Ouverture de l’escape ludothèque » et « verre de l’amitié ». 20h à 20h45 : « Le journal d’un corps » (public adulte), « Fabrique ton corps » (à partir de 4 ans). 20h45 à 22h30 : projection du film « Johnny s’en va-t-en guerre » (public adulte), projection du film « Le Peuple du Loup » (à partir de 6 ans). EUR.

