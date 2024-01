Coeur de laine instant « Tricothé » Médiathèque Vendays-Montalivet, mardi 9 janvier 2024.

Vendays-Montalivet Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:30:00

fin : 2024-01-09

conseils et astuces – livres et inspiration – collecte de laine – Livres & tricot en autonomie

conseils et astuces – livres et inspiration – collecte de laine – Livres & tricot en autonomie

.

Médiathèque Rue de la Mairie

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Vendays-Montalivet