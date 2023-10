Doudou et Continettes – « Toc, Toc, Toc, qui est là ? » Médiathèque Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Doudou et Continettes – « Toc, Toc, Toc, qui est là ? » Médiathèque Vendays-Montalivet, 2 novembre 2023, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Sur Inscription – pour les 0-3 ans – collation matinale, histoire, comptine.

Médiathèque Rue de la Mairie

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On registration – for 0-3 year olds – morning snack, story, nursery rhyme Inscripción obligatoria – para niños de 0 a 3 años – merienda, cuento, canción infantil Auf Anmeldung – für 0-3 Jährige – Morgensnack, Geschichte, Kinderreim

