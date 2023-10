Saveurs de la forêt MEDIATHEQUE Vendays-Montalivet, 7 octobre 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Sortie et dégustation avec Laurence Dessimoulie – Sur inscription.

2023-10-07

MEDIATHEQUE

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Outing and tasting with Laurence Dessimoulie – Registration required

Excursión y degustación con Laurence Dessimoulie – Inscripción obligatoria

Ausflug und Verkostung mit Laurence Dessimoulie – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Vendays-Montalivet