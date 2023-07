Atelier d’expression corporelle artistique Médiathèque Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Vendays-Montalivet Atelier d’expression corporelle artistique Médiathèque Vendays-Montalivet, 3 août 2023, Vendays-Montalivet. Vendays-Montalivet,Gironde Camilia Courtois association Khazig – Tous publics sur inscription.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Médiathèque Rue de la Mairie

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Camilia Courtois association Khazig – All audiences on registration Camilia Courtois, Asociación Khazig – Todas las edades, inscripción obligatoria Camilia Courtois association Khazig – Jedermann mit Anmeldung Mise à jour le 2023-07-13 par OT Vendays-Montalivet Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Rue de la Mairie Ville Vendays-Montalivet Departement Gironde Lieu Ville Médiathèque Vendays-Montalivet

Médiathèque Vendays-Montalivet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendays-montalivet/