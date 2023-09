Médialab : impression 3D mediatheque Vecqueville, 24 octobre 2023, Vecqueville.

Médialab : impression 3D Mardi 24 octobre, 14h00 mediatheque Entrée libre sur inscription

L’impression 3d consiste à superposer des couches de thermoplastique (PLA pour le plastique d’origine végétale) à l’aide d’une imprimante 3D. Grâce à cet outil on peut réaliser de petits objets soit en les concevant de toutes pièces soit en s’inspirant de modèles et découvrez la culture vidéoludique héritée de cette histoire.

Lors de cet atelier un récit chronologique et ludique du jeu vidéo vous sera présenté puis nous échangerons manette à la main nos expériences de joueurs expérimentés ou néophytes.

mediatheque 52100 vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00

atelier numérique imprimante 3D

@Libres de droits