Soirée Jeux et Contes Mediathèque Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Soirée Jeux et Contes Mediathèque Varennes-Vauzelles, 14 avril 2023, Varennes-Vauzelles. Soirée Jeux et Contes Vendredi 14 avril, 17h00 Mediathèque Varennes-Vauzelles gratuit La médiathèque vous convie à sa soirée jeux et contes, un évènement ludique et captivant pour toute la famille. Rejoignez Renaud de 17h à 20h pour des jeux amusants à la médiathèque, puis rendez-vous au Centre Gérard Philipe à 18h15 pour une heure du conte inoubliable. Venez passer une soirée divertissante en compagnie de la médiathèque ! Mediathèque Varennes-Vauzelles 66 rue Louis Bodin 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Château de Véninges Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.61.71. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T17:00:00+02:00 – 2023-04-14T20:00:00+02:00

2023-04-14T17:00:00+02:00 – 2023-04-14T20:00:00+02:00 Varennes-vauzelles heure du conte ville Varennes-Vauzelles

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Mediathèque Varennes-Vauzelles Adresse 66 rue Louis Bodin 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Lieu Ville Mediathèque Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Mediathèque Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/

Soirée Jeux et Contes Mediathèque Varennes-Vauzelles 2023-04-14 was last modified: by Soirée Jeux et Contes Mediathèque Varennes-Vauzelles Mediathèque Varennes-Vauzelles 14 avril 2023 Mediathèque Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles Nièvre