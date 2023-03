Spectacle jeunesse Mediathèque Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier

Spectacle jeunesse Mediathèque, 10 mai 2023, Varennes-sur-Allier . Spectacle jeunesse 6 rue Louis Bonjon Mediathèque Varennes-sur-Allier Allier Mediathèque 6 rue Louis Bonjon

2023-05-10 15:00:00 15:00:00 – 2023-05-10

Mediathèque 6 rue Louis Bonjon

Varennes-sur-Allier

Allier . Pièce de théâtre « Tout ça pour ça », proposée par le Théâtre des Ilets, en partenariat avec la médiathèque municipale de Varennes-sur-Allier. Mediathèque 6 rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Autres Lieu Varennes-sur-Allier Adresse Varennes-sur-Allier Allier Mediathèque 6 rue Louis Bonjon Ville Varennes-sur-Allier Departement Allier Tarif Lieu Ville Mediathèque 6 rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier

Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier /

Spectacle jeunesse Mediathèque 2023-05-10 was last modified: by Spectacle jeunesse Mediathèque Varennes-sur-Allier 10 mai 2023 6 rue Louis Bonjon Mediathèque Varennes-sur-Allier Allier Allier Mediathèque Varennes-sur-Allier

Varennes-sur-Allier Allier