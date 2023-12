P’tits lecteurs Médiathèque Usson du Poitou Usson-du-Poitou, 25 janvier 2024, Usson-du-Poitou.

Usson-du-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 10:00:00

fin : 2024-01-25 11:00:00

Découverte livres – histoire et comptines pour les 0-3 ans.

Rencontre proposée par Relais Petite Enfance MJC Champ libre & la Médiathèque.

Animation dédiée aux enfants (0-3 ans), aux professionnels (assistants maternels, garde à domicile) et aux parents employeurs

Thème de la séance : la montagne en hiver

Médiathèque Usson du Poitou usson du poitou

Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP