Vienne P’tits lecteurs Médiathèque Usson du Poitou Usson-du-Poitou, 25 janvier 2024, Usson-du-Poitou. P’tits lecteurs Jeudi 25 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Usson du Poitou Gratuit; Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T10:00:00+01:00 – 2024-01-25T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T10:00:00+01:00 – 2024-01-25T11:00:00+01:00 Rencontre proposée par Relais Petite Enfance MJC Champ libre & la Médiathèque.

Animation dédiée aux enfants (0-3 ans), aux professionnels (assistants maternels, garde à domicile) et aux parents employeurs

Thème de la séance : la montagne en hiver
Médiathèque Usson du Poitou
usson du poitou
Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine
06.47.62.82.28

