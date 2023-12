Nuit de la lecture Médiathèque Usson du Poitou Usson-du-Poitou Catégories d’Évènement: Usson-du-Poitou

Nuit de la lecture Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 Médiathèque Usson du Poitou Usson-du-Poitou

2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00

Venez soutenir nos petits champions de la lecture de l'école publique lors de la finale Médiathèque Usson du Poitou usson du poitou Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

