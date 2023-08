Performance artistique : « La Recycleuse » – Samedi 16 septembre Médiathèque Tournefeuille, 16 septembre 2023, Tournefeuille.

Performance artistique : « La Recycleuse » – Samedi 16 septembre Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque

En septembre, la médiathèque devient gratuite pour tous. Pour célébrer cet événement, elle accueille La Recycleuse, experte dans l’art du détournement. Une performance artistique dans la médiathèque, gratuite et tout public.

La recycleuse déambulera à la rencontre des enfants et des adultes, pour partager sa démarche de revalorisation de matériaux recyclés : créative, ludique et facile à reproduire chez soi. Démonstration de fabrication de bijoux haute couture.

Médiathèque 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

