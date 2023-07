Partir en livre : « Le RDV des Jeux » – Vendredi 21 juillet Médiathèque Tournefeuille, 21 juillet 2023, Tournefeuille.

Partir en livre : « Le RDV des Jeux » – Vendredi 21 juillet Vendredi 21 juillet, 10h30 Médiathèque Renseignements

Une journée spéciale jeux en extérieur ! Jeux surdimensionnés, espace pour les tout-petits, sélection de livres à disposition, fresque de la liberté…

En partenariat avec le LAEP.

Horaires : de 10h30 à 15h (pensez à apporter votre pique-nique).

Gratuit.

Médiathèque 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tournefeuille-pom.c3rb.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562132160 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:30:00+02:00 – 2023-07-21T15:00:00+02:00

2023-07-21T10:30:00+02:00 – 2023-07-21T15:00:00+02:00

livre enfants