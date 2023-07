Partir en livre : « Quelle tête ! » – Samedi 8 juillet Médiathèque Tournefeuille, 8 juillet 2023, Tournefeuille.

Partir en livre : « Quelle tête ! » – Samedi 8 juillet Samedi 8 juillet, 14h00, 16h30 Médiathèque Sur réservation

Dans cet atelier jeunesse pour les 4-11 ans, les médiateurs apprennent aux enfants les différents éléments qui composent un visage. Liuna Virardi, autrice et illustratice, animera ensuite un atelier de reconstitution de leur portrait, à l’aide de tampons et de collages issus de son livre Imagine.

En lien avec la salle du Quai des petits « moi et mes capacités » et grâce au dispositif « mix visages ».

Horaires : De 14h à 16h puis de 16h30 à 18h30

Public : 4-11 ans

Gratuit, sur réservation.

Médiathèque 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tournefeuille-pom.c3rb.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562132160 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00

livre atelier