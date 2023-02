Viens jouer à « Zone jeu » ! – Mercredi 1er février Médiathèque Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Viens jouer à « Zone jeu » ! – Mercredi 1er février Mercredi 1 février, 14h00

Sur réservation

La médiathèque vous donne rendez-vous le mercredi 1er février de 14h à 15h30 pour participer à un atelier « Zone jeu » ! Médiathèque 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie De nombreux défis, en lien avec une sélection de livres à consulter sur place. Public : 10/12 ans.

Lieu : Médiathèque, salle du conte.

Gratuit sur réservation

2023-02-01T14:00:00+01:00

2023-02-01T15:30:00+01:00

