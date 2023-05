Poulettes : spectacle de Delphine Garczynska à Tilly-sur-Seulles Médiathèque, Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles Catégories d’Évènement: Calvados

Tilly-sur-Seulles Poulettes : spectacle de Delphine Garczynska à Tilly-sur-Seulles Médiathèque, Tilly-sur-Seulles, 27 mai 2023, Tilly-sur-Seulles. Poulettes : spectacle de Delphine Garczynska à Tilly-sur-Seulles Samedi 27 mai, 10h00, 10h45 Médiathèque, Tilly-sur-Seulles Spectacle gratuit – Réservation conseillée C’est le matin ! Les oiseaux chantent, le soleil se lève – il brille ! – le coq chante à son tour, les petites poules gloussent et pondent chacune un œuf, puis elles s’en vont aux champs. C’est le matin ! Petit Tom s’éveille en famille, il avale son bol de lait et croque dans sa tartine de beurre, brillante comme un soleil, puis il s’en va chercher un œuf au poulailler. Quand soudain ça remue dans la paille. Médiathèque, Tilly-sur-Seulles 1 rue de Juvigny 14250 Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 80 38 93 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliocreully@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T10:30:00+02:00

2023-05-27T10:45:00+02:00 – 2023-05-27T11:15:00+02:00 Festival Ma Parole ! Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Tilly-sur-Seulles Autres Lieu Médiathèque, Tilly-sur-Seulles Adresse 1 rue de Juvigny 14250 Tilly-sur-Seulles Ville Tilly-sur-Seulles Departement Calvados Age max 3 Lieu Ville Médiathèque, Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles

Médiathèque, Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tilly-sur-seulles/

Poulettes : spectacle de Delphine Garczynska à Tilly-sur-Seulles Médiathèque, Tilly-sur-Seulles 2023-05-27 was last modified: by Poulettes : spectacle de Delphine Garczynska à Tilly-sur-Seulles Médiathèque, Tilly-sur-Seulles Médiathèque, Tilly-sur-Seulles 27 mai 2023 médiathèque Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles

Tilly-sur-Seulles Calvados