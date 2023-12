Spectacle de Noël Le Formidable Noël de Serge Médiathèque Tilly-sur-Seulles, 20 décembre 2023, Tilly-sur-Seulles.

Tilly-sur-Seulles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20

Spectacle familial par la médiathèque intercommunale de Creully-sur-Seulles (3-11 ans)

Vous connaissez Serge ?

Comment dire, Serge, c’est presque un lutin ou plutôt un apprenti lutin.

Comme il est très maladroit et très étourdi, il n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette année, c’est sa dernière chance, s’il échoue, il devra quitter le pays du Père Noël.

Mais l’irruption des croque-mitaines va obliger Serge à vivre des aventures extraordinaires.

Avec l’aide de son ami Alsace le renne et grâce à la participation active des enfants, Serge va tenter de déjouer les plans maléfiques des croque-mitaines et ainsi devenir peut-être…

Un vrai LUTIN !.

Médiathèque Rue de Juvigny

Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie



