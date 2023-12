Coup de pouce numérique à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Coup de pouce numérique à la médiathèque Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq, 17 février 2024, Villeneuve-d'Ascq. Coup de pouce numérique à la médiathèque 17 février et 23 mars 2024 Médiathèque Till l'Espiègle Gratuit sur inscription

Fin : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00 Initiez-vous à l’informatique et au numérique avec la médiathèque ! Au programme : Samedi 17 février : découvrir les smartphones (Android)

Samedi 23 mars : se prémunir des risques sur Internet Inscription : Gratuit – Inscription (places limitées) au 03 20 61 73 00 Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

