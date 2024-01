Mission BAC à la Médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, mercredi 7 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T15:00:00+01:00 – 2024-02-07T17:00:00+01:00

Fin : 2024-06-07T18:00:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Le bac, ce diplôme tant souhaité ! Pour aborder cette épreuve en toute sérénité, la Médiathèque municipale Till l’Espiègle a concocté un programme aux petits oignons dédié aux lycéens…

Tour commence le mercredi 7 février de 15h à 17h, avec une explication de Parcoursup par le CIO, pour les lycéens et leurs familles, suivie le samedi 10 février de 10h30 à 12h d’un atelier numérique Parcoursup, avec des trucs et astuces pour remplir votre dossier.

Le 25 mai de 15h à 17h30, préparez le Grand oral avec l’association Elsa, pour mieux prendre la parole sans complexe.

Le 7 juin de 18h à 19h, un moment de relaxation sophro est animé par Florence Vanderstraele, pour appréhender les épreuves avec zénitude.

Animations gratuites. Réservation souhaitée au 03 20 61 73 00.

Et sur place, vous trouverez annales, méthodes, livres de révision et de références… à emprunter ou à consulter sur place.

Tous les samedis d’avril à juillet entre 15h et 17h, « Emprunte un (ou une) bibliothécaire » : Marie et Virginie proposent une aide personnalisée.

Sans oublier les ressources en ligne comme Skilleos sur le site mediatheque.villeneuvedascq.fr

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320617300 »}]