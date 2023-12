Ciné-goûter de la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Ciné-goûter de la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 31 janvier 2024 13:30, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-goûter de la médiathèque 31 janvier et 13 mars 2024 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit Viens découvrir plusieurs dessins animés, avant de prendre un petit goûter à la médiathèque

Les rendez-vous : Mercredi 31 janvier 2024 à 14h30 pour les plus de 5 ans

Mercredi 13 mars 2024 à 15h30 pour les 3/5 ans Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T14:30:00+01:00 – 2024-01-31T15:30:00+01:00

Détails
Heure : 13:30
Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq
Autres
Code postal 59650
Lieu
Médiathèque Till l'Espiègle
Adresse
96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
Villeneuve-d'Ascq
Departement
Nord

