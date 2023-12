Atelier théâtre et écriture avec Anna Fournier Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 17 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier théâtre et écriture avec Anna Fournier Mercredi 17 janvier 2024, 16h00 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit pour les détenteurs d’un billet pour le spectacle Guten Tag, Madame Merkel

À partir de son seule-en-scène Guten Tag, Madame Merkel, l’autrice et comédienne Anna Fournier propose un atelier de théâtre et d’écriture autour de la question de la convention théâtrale. Comment faire exister un personnage sur scène en ne faisant que le suggérer ? Tout comme Anna Fournier se glisse dans la peau d’Angela Merkel, les participantes et participants se prêteront au jeu en réfléchissant à comment traiter un personnage public au plateau. Que faire pour qu’il soit immédiatement reconnaissable ? Comment l’inventer sans l’imiter, comment y apporter son point de vue et comment faire rire le public avec ?

Pendant deux heures, vous chercherez des outils pour faire exister ces personnages et vous trouverez des clés ludiques d’interprétation.

Gratuit pour les détenteurs d’un billet pour le spectacle Guten Tag, Madame Merkel

auprès de Mona Fabing : mfabing@larose.fr

Le spectacle a lieu à l’espace Concorde du 18 au 20 janvier 2024.

Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Photo Marie Charbonnier