Nuits de la lecture à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 17 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Nuits de la lecture à la médiathèque 17 – 20 janvier 2024 Médiathèque Till l’Espiègle Toutes les animations proposées sont gratuites.

Du 17 au 20 janvier 2024, ateliers, danse, concert, histoires pour célébrer la lecture !

Mercredi 17 janvier de 14h à 16h

Atelier “Décore ta silhouette”

Viens faire le contour de ton corps afin de le décorer de mille et une façons, en fonction de tes envies ! Repars avec ta silhouette grandeur nature !

À partir de 5 ans – réservation conseillée

Vendredi 19 janvier de 18h à 20h

Atelier “Modèle vivant”

Cet atelier de modèle vivant vous invite à expérimenter la représentation du corps humain.

L’étude du corps, par un croquis, une esquisse…

Louise Mazzola, formatrice plasticienne de l’Atelier 2, vous accompagne à former proportions, masses, valeurs, pour retranscrire une chevelure, une posture. Pour débutants et/ou initiés.

Tout public à partir de 15 ans – sur réservation

Samedi 20 janvier

de 10h à 11h : présentation de livres d’artistes sur la thématique de la danse et du corps à la bibliothèque du LaM par Stéphanie Verdavaine.

Vous pourrez découvrir, dans les fonds précieux de la Bibliothèque Dominique Bozo, des livres illustrés par des artistes comme Fernand Léger, Braque et des dessins originaux sur la thématique du corps en mouvement.

Pour ados/adultes – sur réservation

à 10h : mon corps en histoires et en sons

Lectures et musique pour les futures mamans et les bébés non marcheurs.

à 10h30 et à 11h : atelier danse latino parents-enfants par le Collectif La Cantina

Venez partager un moment joyeux en rythme et en famille !

À partir de 4 ans

Durée 30 minutes

de 14h à 16h : jeux Switch Just dance

Comme c’est dit : just dance !

À partir de 7 ans

à 17h30 : initiation à la danse latino pour tous par le Collectif La cantina

Laissez-vous tenter par une initiation aux danses latines, de la salsa au merengue en passant par la bachata et la cumbia ! Une initiation pédagogique et conviviale !

Tout public

à 18h30 : concert du Trio Latino La Cantina

Ce Trio Latino ensoleillé de La Cantina réunit piano, voix, trompette, violon et percussions pour un mélange unique de musique latine. Embarquez pour un voyage à la croisée de deux mondes, mêlant les plus grands classiques de la chanson française aux rythmes endiablés : reggaeton, salsa, cumbia. Ambiance festive garantie !

Tout public

Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq