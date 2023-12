Braderie de la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Braderie de la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 13 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Braderie de la médiathèque Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Médiathèque Till l’Espiègle Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00 Samedi 13 janvier 2024, de 10h à 18h, la médiathèque brade ses livres adultes, romans et documentaires. Tout est à 1€ !

Des réassorts sont prévus tout au long de la journée, dans la limite des stocks disponibles. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli@villeneuvedascq.fr »}] Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Code postal 59650 Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Latitude 50.620833 Longitude 3.130556 latitude longitude 50.620833;3.130556

Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/