Villeneuve-d'Ascq PLDG en concert Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. PLDG en concert Samedi 9 décembre, 17h00 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit Samedi 9 décembre 2023 à 17h à la Médiathèque, le duo PLDG en concert – Gratuit –

Le duo tire son originalité dans la complémentarité de ses profils atypiques. D’un côté, il y a Mystraw, fin beatboxer, beatmaker aux accents ethio-jazz, mélomane éclectique capable de digérer une quantité incalculable de musique à l’année. En face, Al20 Emcee au Flow habité, saxophoniste, beatmaker par nécessité et chanteur de Soul passionné.

French Urban Bantu (FUB), c’est l’esprit qui habite le son de “Pour l’Amour du Groove”. L’origine de leurs inspirations : le chant des fruits tombés loin du pommier, les racines chantées par les déracinés.

Si le FUB était une forme, il serait un triangle car il relie 3 influences principales : La culture Afro-américaine, l’héritage Bantu, depuis le sol Français…

Dans le cadre du festival « Live entre les livres » et en partenariat avec l’association Dynamo. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

