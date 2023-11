Atelier Herbes folles Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier Herbes folles Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 15 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Herbes folles Mercredi 15 novembre, 14h00 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit, sur réservation Gravez sur une gomme des « herbes folles » et imprimez-les pour former un petit livre en compagnie de Fanny Pinel, mercredi 15 novembre 2023 de 14 à 17h (à partir de 8 ans).

Dans le cadre de l'exposition « Chères Mauvaises Graines ! » Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

