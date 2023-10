Exposition « Chères Mauvaises Graines ! » Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 24 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition « Chères Mauvaises Graines ! » 24 octobre 2023 – 6 janvier 2024 Médiathèque Till l’Espiègle Entrée libre

Découvrez l’exposition « Chères Mauvaises Graines ! » de Fanny Piñel à la médiathèque municipale, du 7 novembre 2023 jusqu’au 6 janvier 2024.

Fanny Piñel déclare son amour aux petites plantes indésirables que l’on voudrait voir pousser ailleurs… ou pas du tout.

À travers ses gravures, l’artiste nous parle de botanique, mais aussi d’enfance, de racines, de béton et d’interstices…

Fanny Piñel

Fanny Piñel est née dans les terres du Nord de la France. Elle vit et travaille actuellement à Lille où elle creuse, griffe, encre, imprime tout ce qui passe à sa portée. La gravure et toutes les techniques d’impression (pochoir notamment) représentent son medium de prédilection mais elle dessine également, du tout petit format au très grand. C’est en pleins et en creux qu’elle sonde le monde, pour rendre compte avec le plus de sensibilité possible des expériences du vivant qui s’offrent à son regard.

Son univers est à la fois empreint de gravité et de douceur. Elle cherche avant toute chose à traduire à sa manière, la complexité des choses, des êtres et des pensées.

Elle fait également partie du collectif de micro-édition Les Piñatas.

Infos pratiques

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://fannypinel.ultra-book.com/ »}]

2023-10-24T13:00:00+02:00 – 2023-10-24T18:30:00+02:00

2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:30:00+01:00