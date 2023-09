Rencontre avec Didier Boudet – Live entre les livres Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rencontre avec Didier Boudet – Live entre les livres Samedi 14 octobre, 10h30 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit sur inscription

Samedi 14 octobre 2023 à 10h30 à la Médiathèque, une conférence sur le thème Droits civiques et jeux olympiques, la fierté noire en acte et en musique qui vous est proposée par l’association Dynamo, dans le cadre du festival LIVE ENTRE LES LIVRES.

Thème de la conférence

Les poings levés de Tommie Smith et John Carlos durant les jeux olympiques de Mexico en 1968 sontrestés dans toutes les mémoires. Nous partirons de ce cliché mythique pour retracer le combat pour la dignité des afro américains dans l’ amérique de la ségrégation, lutte pour la reconnaissance des droits qui trouvera sa plus riche expression dans la great black music avec la création de nombreux chefs d’œuvres de la soul. . Ce retour dans le temps et l’espace sera émaillé de morceaux cultes dont nous expliquerons la genèse A Change Is Gonna Come de Sam Cooke (1963) /Say It Loud : I’m Black, I’m Proud de James Brown (1968)/I Wish I Knew How It Feels to Be Free de Nina Simone (1967) etc…

À propose de Didier Boudet :

Didier Boudet est conférencier, journaliste (illico, Citizen jazz), conseiller artistique (Jazz en Nord) et membre du jury Golden Jazz trophy et Avignon Jazz festival. Passionné de musique et de littérature, il consacre des conférences à la culture afro-américaine (de Langston Hughes à James Baldwin) et Antillaise (Césaire, Glissant). Il anime des cycles de conférences sur l’histoire du jazz (Miles Davis, John Coltrane et sur la période des droits civiques. Il a notamment participé à l’exposition Power to the people photos de Stephen Shames à la Maison folie de Wazemmes en 2018. Il est également intervenant régulier pour la fondation Folon en Belgique.

Zoom sur Live entre les livres

Le festival propose concerts, ateliers, rencontres, formes originales et une création exclusive en médiathèques

Renseignements et inscriptions :

03 20 61 73 00

bibli@villeneuvedascq.fr

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli@villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « mailto:bibli@villeneuvedascq.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00