Les nuits des bibliothèques Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Samedi 14 octobre 2023, spectacles, expositions, lectures, rendez-vous à la Médiathèque de Villeneuve d’Ascq pour la nuit des bibliothèques sur le thème du sport

Programme :

10h (0 à 4 ans) : Séance de lecture olympique (Réservation au 03 20 61 73 00)

Viens écouter des histoires qui donnet envie de bouger, et bouge à ton tour sur notre parcours !

10h à 19h (à partir de 7 ans) : jeux vidéo de sports sur des bornes d’Arcade installées dans la Médiathèque

Les poings levés de Tommie Smith et John Carlos durant les jeux olympiques de Mexico en 1968 sont restés dans toutes les mémoires. A partir de ce cliché mythique, Didier Boudet retracera le combat pour la dignité des afro-américains dans l’Amérique de la ségrégation. Cette lutte pour la reconnaissance des droits trouvera sa plus riche expression dans la great black music avec la création de nombreux chefs d’œuvres de la soul. Ce retour dans le temps et l’espace sera émaillé de morceaux cultes !

14h à 17h (à partir de 7 ans) : Tournoi jeu vidéo Mario Foot (**Réservation au 03 20 61 73 00)**

Participe à ce tournoi en intégrant une équipe de 4 joueurs. Esprits fairplay et joyeux encouragés !

14h30 à 17h30 : Salon masset spécial sport (massage et texte) par le collectif « lire attentivement (avant utilisation) »

L’équipe du salon de massage littéraire vous prend doucement par la main et vous invite à fermer les yeux pour un aparté poétique et sensoriel : un petit massage du haut du dos, histoire de vous détendre, et laissez-vous emporter : texte, musique, parfum… un voyage sensitif et bien sûr littéraire, poétique et sportif.

15h à 17h : Jeux sur la thématique des sports avec la ludothèque

A vos survêt’ pour une soirée livres et sports

19h : Auberge espagnole

Venez avec un plat ou un dessert à partager

20h30 (à partir de 7 ans): Spectacle Inspirez Expulsez par la Compagnie DMT

Spectacle qui parle boxe, qui parle fort et qui fait danser aux sons électro. « Inspirez, Expulsez » va vous révéler de manière très interactive tous les bienfaits et surprises qu’un coup de poing dans un sac de frappe peut procurer…

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320617300 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00

Direction Communication et Rayonnement de la Ville de Villeneuve d’Ascq