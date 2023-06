« C’est absurde ! » par la compagnie La Baraque Liberté Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq « C’est absurde ! » par la compagnie La Baraque Liberté Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 1 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. « C’est absurde ! » par la compagnie La Baraque Liberté Samedi 1 juillet, 16h00 Médiathèque Till l’Espiègle Samedi 1er juillet à 16h aura lieu la représentation « C’est absurde ! » à la Médiathèque de Villeneuve d’Ascq. Une adaptation libre du mythe de Sisyphe d’Albert Camus. Un clown clarinettiste fait la manche au pied d’un haut-parleur de ville qui diffuse « Radiocul la radio des bargeots du savoir » en permanence. Une clown, qui fait sa pause à ce même endroit tous les jours, le rejoint pour écouter le nouvel épisode de la série radiophonique le « Mythe de Sisyphe ».

Ensemble ils vont s’interroger face à l’absurdité du monde et au sens profond de la condition humaine. Jusqu’à ce que la seule résolution possible soit d’entrer dans la « révolte », celle où la chair devient leur seule certitude pour sentir assez leur force, afin de vivre dans la pleine conscience de la grandeur de l’existence. Ensemble, ils découvrent qu’il faut imaginer Sisyphe heureux. Informations Spectacle tout public (conseillé à partir de 12 ans)

Durée : 45 min Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq

Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/