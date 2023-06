Cyclo-biblio fait une étape à la médiathèque de Villeneuve d’Ascq Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, 3 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Samedi 3 juin 2023, la Médiathèque accueillera vers 16h une étape de Cyclo-biblio, cortège de 50 bibliothécaires à vélo qui relient Lille à Dunkerque en 5 jours.

Au programme :

Une visite guidée de la structure, un temps convivial et un temps d’échanges avec le public

Qu’est-ce que Cyclo-biblio ?

Cyclo-biblio est à la fois une conférence informelle de bibliothécaires à vélo, une campagne de plaidoyer pour promouvoir les bibliothèques et mieux les faire connaître auprès des élus, des médias et du public et un événement professionnel innovant dont le succès se confirme avec cette 8e édition.

L’édition 2023

Cette année, l’association organise la “Flandrienne” qui réunira le 3 juin 50 cyclothécaires de toute la France et de l’étranger pour parcourir 200 km entre Lille et Dunkerque en passant par la Belgique (Tournai / Courtrai) pendant 5 jours.

Venant d’horizons professionnels variés, les participant-e-s auront à cœur d’échanger sur leurs missions et également de découvrir des bibliothèques tout au long du trajet : grands établissements municipaux et universitaires à Lille, à Dunkerque et en Belgique, mais aussi petites structures portées par des équipes dynamiques sur le chemin.

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

