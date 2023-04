Projection du documentaire « À la vie » Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Projection du documentaire « À la vie » Médiathèque Till l’Espiègle, 6 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Projection du documentaire « À la vie » Samedi 6 mai, 17h00 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit – réservation conseillée Samedi 6 mai 2023 à 17h, la médiathèque propose de découvrir le documentaire d’Aude Pépin, qui dresse le portrait sensible et passionnant de Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes.

À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison.

Projection suivie d’une rencontre avec des sages-femmes de l’association Naissance en N’or travaillant à la création d’une maison de naissance dans la métropole lilloise.

Gratuit – réservation conseillée au 03 20 61 73 00. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T17:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:30:00+02:00

2023-05-06T17:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq

Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Projection du documentaire « À la vie » Médiathèque Till l’Espiègle 2023-05-06 was last modified: by Projection du documentaire « À la vie » Médiathèque Till l’Espiègle Médiathèque Till l'Espiègle 6 mai 2023 Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord