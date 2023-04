Journée Harry Potter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée Harry Potter à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 8 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée Harry Potter à la médiathèque Samedi 8 avril, 10h00 Médiathèque Till l’Espiègle Entrée libre et gratuite Samedi 8 avril 2023, que vous soyez Harry, Hermione ou Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, participez à la journée spéciale Harry Potter à la médiathèque municipale !

L’équipe vous y attend parée de ses plus beaux atours de sorciers. Au programme : Projection à 10h, projection de Harry Potter à l’école des sorciers (déconseillé aux moins de 6 ans)

« Réducto », histoires de magie et de sorciers pour les moins de 4 ans ; Histoires à 15h, « Amplicatum », des histoires dès 5 ans. Quizz À 16h30, Quizz des 4 maisons : testez vos connaissances sur l’univers de Harry Potter pour gagner des lots gourmands ; Photobooth Miroir magique de 14h à 18h, prenez la pose devant le miroir magique et repartez avec une photo-souvenir, Atelier customisation Customisez votre marque-page à l’effigie d’une des maisons de Poudlard (dès 6 ans). Toute la journée : Chasse aux horcruxes

Tentez de gagner des lots gourmands

Jeu des répliques célébres

Amusez-vous à associer des répliques célèbres aux personnages emblématiques de la saga ! Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

