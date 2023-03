Braderie de magazines Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Braderie de magazines Médiathèque Till l’Espiègle, 1 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Braderie de magazines Samedi 1 avril, 10h00 Médiathèque Till l’Espiègle Entrée libre Samedi 1er avril 2023 de 10h à 17h, la médiathèque municipale met en vente revues et magazines, au tout petit prix de 5 numéros pour 1 €.

Offrez-leur une seconde vie ! Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

