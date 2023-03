Atelier pastilles musicales poétiques Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Atelier pastilles musicales poétiques Médiathèque Till l’Espiègle, 25 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier pastilles musicales poétiques Samedi 25 mars, 14h30 Médiathèque Till l’Espiègle Tout public à partir de 12 ans. Samedi 25 mars 2023 de 14h30 à 16h30, après un petit jeu d’écriture, vous pourrez enregistrer votre texte et le remixer en musique.

Vous obtiendrez ainsi votre pastille sonore et poétique originale !

Tout public à partir de 12 ans. Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T16:30:00+01:00

