Lecture chantée : Bulle et Bob au jardin Médiathèque Till l’Espiègle, 25 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Lecture chantée : Bulle et Bob au jardin Samedi 25 mars, 10h30 Médiathèque Till l’Espiègle Gratuit sur réservation Samedi 25 mars 2023 à 10h30, Natalie Tual vous emmène au jardin au rythme de chansons entraînantes et ludiques. Gratuit sur réservation.

Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent… Un ver de terre : beurk ! Comme il est dur à ouvrir ce robinet ! Oh ! Une coccinelle ! Et si on jouait au jeu des légumes ?

Natalie Tual vous emmène au jardin au rythme de chansons entraînantes et ludiques. Vous ne jardinerez plus jamais sans chanter la salsa du radis !

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Les Lisières.

Dès 3 ans

Réservation : 03 20 61 73 00

Gratuit Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00 – 2023-03-25T11:30:00+01:00

