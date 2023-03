Atelier Art postal poétique Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Atelier Art postal poétique Médiathèque Till l’Espiègle, 15 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Art postal poétique Mercredi 15 mars, 15h00 Médiathèque Till l’Espiègle Tout public à partir de 10 ans Mercredi 15 mars 2023 à 15h à 17h, envoyez par voie postale à l’autre bout du monde un poème que vous aurez choisi (ou écrit ?!).

Avec la complicité de Claire et de Nathalie, réalisez un courrier original selon la technique du mail art.

Timbres et idées de destinataires fournis.

Un atelier organisé par la médiathèque dans le cadre du Printemps des poètes

Tout public à partir de 10 ans. Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-03-15T15:00:00+01:00 – 2023-03-15T17:00:00+01:00

