Entrée libre et gratuite

Samedi 28 janvier 2023 à 17h, venez découvrir ses photos et écouter ses conseils pour débuter ou progresser en photo animalière. Gratuit Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://view.genial.ly/5fb65e520525e10d26a91226/guide-la-ferme-vegetale »}] Samedi 28 janvier 2023 à 17h, venez découvrir ses photos et écouter ses conseils pour débuter ou progresser en photo animalière. Gratuit. Le saviez-vous ? Philippe Pennel a exposé son travail à la Ferme d’en Haut en 2020.

Retrouvez l’exposition virtuelle Les oiseaux des Hauts-de-France, qui présente une sélection de photos d’art d’oiseaux de notre région (prises soit en affut, soit en approche, soit lors d’une balade).

https://view.genial.ly/5fb65e520525e10d26a91226/guide-la-ferme-vegetale

