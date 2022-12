Rentrée littéraire à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Rentrée littéraire à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 28 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Rentrée littéraire à la médiathèque Samedi 28 janvier 2023, 10h30 Médiathèque Till l’Espiègle

Gratuit. Réservation conseillée

Besoin de conseils pour choisir parmi toutes les sorties de cette rentrée littéraire ? Rendez-vous samedi 28 janvier 2023 à 10h30 pour un moment en compagnie de Séverine Nicolle, libraire. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Besoin de conseils pour choisir parmi toutes les sorties de cette rentrée littéraire ? Rendez-vous samedi 28 janvier 2023 de 10h30 à 12h à la médiathèque, pour un moment en compagnie de Séverine Nicolle, libraire.

Venez découvrir parmi les romans de la rentrée littéraire de janvier, les coups d’coeur de la librairie SFL : une sélection personnelle et originale de romans français ou étrangers présentée par Séverine Nicolle, libraire.

Gratuit. Réservation conseillée au 03 20 61 73 00.

