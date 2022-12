Conférence : petite leçon d’ogrologie Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Samedi 21 janvier 2023 à 17h, Denis Baronnet et Blandine Denis présentent une conférence dessinée autour de cette « discipline scientifique imaginaire, issue des Sciences Inhumaines », qui s'intéresse à cette créature célèbre, redoutable, effrayante, fascinante mais finalement totalement méconnue, qu'est l'ogre des contes.

Médiathèque Till l'Espiègle, 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Dès 7 ans, durée 45 minutes.

Renseignements et réservation conseillée au 03 20 61 73 00

L'ogre de Gaétan Dorémus, extrait du livre « Dans les dents, une vie d'ogre » publié chez Actes sud junior

