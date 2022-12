Atelier Boîte d’art à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Atelier Boîte d’art à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 19 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Boîte d’art à la médiathèque Jeudi 19 janvier 2023, 14h30 Médiathèque Till l’Espiègle

Gratuit sur inscription obligatoire

Jeudi 19 janvier 2023 de 14h30 à 16h30, réalisez une « boîte d’art » lors de cet atelier réservé aux adultes. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Jeudi 19 janvier 2023 de 14h30 à 16h30, réalisez une « boîte d’art » lors de cet atelier réservé aux adultes.

Sur le modèle des boîtes de Joseph Cornell, artiste surréaliste américain, créez votre propre cabinet de curiosité, fantastique, poétique et onirique.

A partir de découpages, collages et montages, votre tableau horrifique sera exposé samedi 21 janvier dans le cadre des Nuits de la lecture.

Sur inscription obligatoire

Tél. 03 20 61 73 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T14:30:00+01:00

2023-01-19T16:30:00+01:00

Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq

